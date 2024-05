Antonio Rossi | Posai per una rivista vestito della sola pagaia - andai in copertina e successe un putiferio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 10 maggio 2024), l’ex campione olimpico di canoa plurimedagliato – tre ori mondiali, uno europeo, cinque Olimpiadi con tre ori, un argento e un bronzo – ha raccontato al Corriere Milano di quando il 18 luglio 2021 ha avuto un infarto pedalando per la Granfondo Pinarello a Conegliano. «Non volevo farmi superare, inoltre non mi sembrava giusto creare preoccupazioni a Fausto Pinarello, che per un malore aveva perso il fratello. Ripetevo: mi riprendo, sto qui sul muretto, non è niente. Invece non passava. Avevo fatto una salita e sentivo la nausea, ipotizzavo fosse una congestione, è arrivato il formicolio. Intanto mi sfrecciavano davanti gli altri: tutto bene? Sì, bene. Sarà stato il caso ma io che non salvo mai il numero del pronto intervento alle gare in quel caso l’avevo memorizzato sul cellulare. Dopo che è arrivato il cambio...