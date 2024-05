L’India invia navi nel Mar Cinese Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 10 maggio 2024) New Delhi intende controbilanciare l’attività di presenza militare di Pechino nell’Oceano Indiano. Anche per questo ha ampliato il raggio delle missioni navali al Mar, avvolta dal mare su tre lati, sta riscoprendo la dimensione navale come misura della propria proiezione geostrategica. E lo sta facendo quasi forzatamente:la geopolitica marittima è elemento cruciale nelle dinamiche indo-pacifiche e indo-mediterranee;la Cina — che si è attivata nei porti in Sri Lanka, Maldive e isole delno — impone un certo ritmo. Treda guerra della marina indiana sono arrivate lunedì a Singapore, per partecipare a manovre con Paesi “amici” all’interno di un bacino — il MarMeridionale — dove una Pechino belligerante è sempre più ...