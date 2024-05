Piantedosi - ' prima dell' estate piano per nuovi Cpr'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) "E' intenzione del governo realizzareCpr. A breve,, usciremo con le prime individuazioni di uncomplessivo su dove realizzarli.illustreremo le prime ipotesi". Lo ha detto il ministro'Interno Matteoa margine di un convegno alla Camera, rispondendo ad una domanda sulle polemiche a Milano per il ferimento di un poliziotto da parte di un marocchino già destinatario di decreti di espulsione non attuati anche per mancanza di posti nei Centri per il rimpatrio.