A Befree contro violenza donne ricavato vendita calendario ‘Noi siamo stupende’

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – “Con un meraviglioso calendario over, realizzato grazie a donne dalle tante e diverse professioni (giornaliste, commercianti, libere professioniste, casalinghe) tutte dai 40 agli 80 anni, l’associazione Libra si batte contro il body shaming e decide di devolvere il ricavato a BeFree per la lotta alla violenza, alle discriminazioni e alla tratta. Una idea tanto spontanea quanto radicale: una scelta di donne normali che con grande coraggio mettono in prima fila i loro corpi nella lotta agli stereotipi”. Lo fa sapere con una nota stampa la cooperativa sociale BeFree.