Beautiful anticipazioni | Hope fa il doppio gioco rischiando grosso

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 19 gennaio 2021)ha intenzione di fare il possibile per riuscire ad adottare il piccolo Douglas ed è davvero disposta a tutto, anche a mettere a rischio la sua relazione con Liam. Ma che cosa ha in mente la giovane Logan? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata diin onda domani 20 gennaio 2021. Come avrete visto,ha deciso di partecipare alla festa di Hallowen in casa di Eric. Pensa di poter sfruttare al meglio il fatto che Thomas abbia in qualche modo una sorta di cotta per lei. Liam non immagina neppure quello che la ragazza vuole fare…Nel frattempo Shauna e Ridge si sono molto avvicinati ma tra loro non è successo praticamente nulla. Shauna però sa bene che già in passato Ridge si è avvicinato a un’altra donna, dopo le confidenze che Quinn le ha fatto e quindi è pronta a ...