Piano anti-freddo a Napoli, aperta anche la stazione metro di piazza Vanvitelli (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Visto l’aggravarsi delle condizioni meteo e il forte abbassamento delle temperature previsto nelle prossime ore, l’assessore del Comune di Napoli alle Politiche per il Lavoro con delega al Contrasto alle povertà, Giovanni Pagano, informa che oltre alle stazioni di metro di Museo, piazza Municipio, le strutture “La Palma” e “La Tenda”, già previste nel Piano antifreddo partito lo scorso 29 dicembre, da questa notte resterà aperta anche la stazione metro di piazza Vanvitelli dalle 23:00 alle 5:00 con i relativi servizi igienici. “Devo ringraziare l’Assessore Gaudini e il dott. Fabio Pascapè, dirigente del Servizio Politiche di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Visto l’aggravarsi delle condizioni meteo e il forte abbassamento delle temperature previsto nelle prossime ore, l’assessore del Comune dialle Politiche per il Lavoro con delega al Contrasto alle povertà, Giovanni Pagano, informa che oltre alle stazioni didi Museo,Municipio, le strutture “La Palma” e “La Tenda”, già previste nelpartito lo scorso 29 dicembre, da questa notte resteràladidalle 23:00 alle 5:00 con i relativi servizi igienici. “Devo ringraziare l’Assessore Gaudini e il dott. Fabio Pascapè, dirigente del Servizio Politiche di ...

reportrai3 : Finalmente il piano anti-Covid: fra le righe l'ammissione degli errori della prima ondata ?? - marcodelucact60 : RT @IlPrimatoN: Sebbene appaia costantemente come il migliore, anche il famigerato 'modello tedesco' lascia molto a desiderare https://t.co… - MuredduGiovanni : RT @il_cupo: In Svizzera referendum sulle misure anti-Covid del governo: è la prima volta al mondo - TortoricAurelio : RT @il_cupo: In Svizzera referendum sulle misure anti-Covid del governo: è la prima volta al mondo - lovepatria_naty : RT @Libero_official: #Biden annuncia il piano anti-#coronavirus e il giorno successivo #Pfizer annuncia il ritardo sulle forniture: il sosp… -

Ultime Notizie dalla rete : Piano anti Il piano anti-Covid di Biden piace a Sanders e alle aziende Il Manifesto Piano anti-freddo a Napoli, aperta anche la stazione metro di piazza Vanvitelli

le strutture “La Palma” e “La Tenda”, già previste nel Piano Antifreddo partito lo scorso 29 dicembre, da questa notte resterà aperta anche la stazione metro di Piazza Vanvitelli dalle 23:00 alle 5:00 ...

Vaccino, Pfizer «dà a Biden le dosi riservate all'Ue». Bufera sul colosso Usa

Il 14 gennaio il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncia un piano da 1.900 miliardi anti Covid che prevede di somministrare 100 milioni di dosi in 100 giorni. Il 15 gennaio ...

le strutture “La Palma” e “La Tenda”, già previste nel Piano Antifreddo partito lo scorso 29 dicembre, da questa notte resterà aperta anche la stazione metro di Piazza Vanvitelli dalle 23:00 alle 5:00 ...Il 14 gennaio il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncia un piano da 1.900 miliardi anti Covid che prevede di somministrare 100 milioni di dosi in 100 giorni. Il 15 gennaio ...