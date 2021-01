Hockey ghiaccio | Alps League 2021 | vittorie larghe per Val Pusteria e Asiago | ok Renon e Fassa

Leggi su oasport

(Di domenica 17 gennaio 2021) Sabato in pista per l’2020-. Si sono disputati sei incontri valevoli per la ventitreesima giornata della competizione. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. In testa alla classifica c’è sempre Val, che batte per 6-3 il Bregenzerwald. Per i Lupi vanno a segno nell’ordine Andergassen (7?), Cianfrone (12?), Perlini (16?), Berger (22?), March (33?) e Oberrauch (37?); inutili le marcature ospiti di Poschmann (23?), Lipsbergs (40?) e Zwerger (52?). Vittoria larga anche per l’, che vince per 1-6 in rimonta sul campo del Salisburgo II. Al vantaggio austriaco firmato da Leonhardt (19?) segue la valanga veneta: doppietta di Tessari (20? e 50?) e le reti di McParland (20?), Rosa (32?), Frei (37?) e Gellert (51?). Vittoria in rimonta anche per il ...