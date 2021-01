C’è posta per te: anticipazioni e chi sono gli ospiti di questa sera 16 gennaio – VIDEO (Di sabato 16 gennaio 2021) C’è posta per te torna questa sera, sabato 16 gennaio, in prima serata su Canale Cinque con il secondo appuntamento di questa edizione. Il people show di Canale Cinque conquista sempre milioni di telespettatori, la scorsa settimana la prima puntata di C’è posta per te ha nettamente battuto la concorrenza, ovvero Affari tuoi condotto da Carlo Conti su Rai Uno. C’è posta per te racconta le storie emozionanti di persone comuni, storie di fraintendimenti, storie di litigi familiari che appassionano il pubblico. Spesso le storie sono così toccanti da far scendere qualche lacrima. I telespettatori si immedesimano nelle storie e spesso esprimono opinioni e pareri. Anche questa sera oltre a queste storie ... Leggi su giornal (Di sabato 16 gennaio 2021) C’èper te torna, sabato 16, in primata su Canale Cinque con il secondo appuntamento diedizione. Il people show di Canale Cinque conquista sempre milioni di telespettatori, la scorsa settimana la prima puntata di C’èper te ha nettamente battuto la concorrenza, ovvero Affari tuoi condotto da Carlo Conti su Rai Uno. C’èper te racconta le storie emozionanti di persone comuni, storie di fraintendimenti, storie di litigi familiari che appassionano il pubblico. Spesso le storiecosì toccanti da far scendere qualche lacrima. I telespettatori si immedesimano nelle storie e spesso esprimono opinioni e pareri. Ancheoltre a queste storie ...

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - _alices_ : Qui solo nella speranza di vedere la pubblicità della vecchia a cui parte la dentiera a c'è posta per te #Amici20 - Spicci3 : @EugenioCardi Ma chi è Calenda? Ha fatto: Calenda Pirelli nudo? Grande Fratello? Omini e Donne? Amisci di Maria de… - francescoreseda : @yleniaindenial Sì, esatto. C'è da notare che in generale tutti i programmi della Fascino PGT (Maurizio Costanzo Sh… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta «C’è posta per te», un contenitore di tutta la poetica defilippiana Corriere della Sera