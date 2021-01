Ennesima gaffe di Arcuri: “Spero che la Roma vinca il derby”. L’ira di Lotito: “Dovrebbe avere altre priorità” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Se preferisco la vittoria nel derby della Roma o la risoluzione della crisi di governo? Il derby è fra 25 ore, per la seconda non basteranno. Speriamo che il nostro umore sia buono domani sera e possa continuare nel tempo”. Lo dice in conferenza stampa il commissario straordinario Domenico Arcuri, noto tifoso Romanista. La battuta di Arcuri era riferita appunto alla gara di domani sera all’Olimpico. E’ in programma, infatti, Lazio-Roma, anticipo della 18esima giornata di Serie A. Arcuri ha dedicato l’ultima battuta della conferenza stampa di oggi alla crisi di governo usando un accostamento calcistico: “Tra 25 ore ci sarà il derby, Spero che la Roma domani vinca, cosi’ migliorera’ il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Se preferisco la vittoria neldellao la risoluzione della crisi di governo? Ilè fra 25 ore, per la seconda non basteranno. Speriamo che il nostro umore sia buono domani sera e possa continuare nel tempo”. Lo dice in conferenza stampa il commissario straordinario Domenico, noto tifosonista. La battuta diera riferita appunto alla gara di domani sera all’Olimpico. E’ in programma, infatti, Lazio-, anticipo della 18esima giornata di Serie A.ha dedicato l’ultima battuta della conferenza stampa di oggi alla crisi di governo usando un accostamento calcistico: “Tra 25 ore ci sarà ilche ladomani, cosi’ migliorera’ il ...

