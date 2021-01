Coronavirus, il vaccino cinese CoronaVac efficace al 50%: lo studio in Brasile riduce i dati diffusi da Pechino. Arrivati a Wuhan gli ispettori dell’Oms (Di giovedì 14 gennaio 2021) Brasile EPA/Sebastiao Moreira Il governatore di San Paolo, Joao Doria, con il direttore dell’Istituto Butantan, Dimas Covas, e il responsabile per Salute di San Paolo, Jean Gorinchteyn, nel giorno dell’arrivo delle prime dosi del vaccino Sinovac arrivate in BrasileL’efficacia stimata del vaccino cinese CoronaVac contro il Coronavirus è stata drasticamente ridotta da uno studio in Brasile rispetto a quanto annunciato da un laboratorio di proprietà della società farmaceutica Sinovac, che produce lo stesso vaccino. Secondo le analisi dell’Istituto Butantan di San Paolo, principale centro di ricerca biologica brasiliano, l’efficacia del vaccino CoronaVac si è rivelata di poco superiore ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 gennaio 2021)EPA/Sebastiao Moreira Il governatore di San Paolo, Joao Doria, con il direttore dell’Istituto Butantan, Dimas Covas, e il responsabile per Salute di San Paolo, Jean Gorinchteyn, nel giorno dell’arrivo delle prime dosi delSinovac arrivate inL’efficacia stimata delcontro ilè stata drasticamente ridotta da unoinrispetto a quanto annunciato da un laboratorio di proprietà della società farmaceutica Sinovac, che produce lo stesso. Secondo le analisi dell’Istituto Butantan di San Paolo, principale centro di ricerca biologica brasiliano, l’efficacia delsi è rivelata di poco superiore ...

