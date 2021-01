Giani sta con la ministra Azzolina. Basta con la Dad, penalizza gli studenti. Parla il governatore della Toscana: “Il nostro modello è stato vincente” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Toscana è la regione della cultura, la scuola è un elemento fondamentale della società, uno strumento attraverso la quale i nostri giovani possono acquisire conoscenze, costruirsi un futuro. Lo ripete più volte e con convinzione, nel corso dell’intervista, il governatore Eugenio Giani. Presidente, il ministro Azzolina prosegue la sua battaglia politica per la riapertura delle classi anche alle superiori, ma le regioni hanno fatto capire che sono contrarie e che si dovrà aspettare ancora. In Toscana invece il ritorno in presenza al 50% da lunedì è una realtà e lei era già pronto il 7. Perché la sua è stata l’unica delle grandi regioni a far suonare la campanella quasi per tutti? “In questi mesi sono sempre stato molto preoccupato degli effetti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Laè la regionecultura, la scuola è un elemento fondamentalesocietà, uno strumento attraverso la quale i nostri giovani possono acquisire conoscenze, costruirsi un futuro. Lo ripete più volte e con convinzione, nel corso dell’intervista, ilEugenio. Presidente, il ministroprosegue la sua battaglia politica per la riapertura delle classi anche alle superiori, ma le regioni hanno fatto capire che sono contrarie e che si dovrà aspettare ancora. Ininvece il ritorno in presenza al 50% da lunedì è una realtà e lei era già pronto il 7. Perché la sua è stata l’unica delle grandi regioni a far suonare la campanella quasi per tutti? “In questi mesi sono sempremolto preoccupato degli effetti ...

