Napoli | l’infermeria si svuota | Osimhen | Mertens e Koulibaly puntano la Juventus

Leggi su serieanews

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Per la Supercoppa Italiana contro lailpunta al recupero di. Tre rientri fondamentali per mister Gattusopronti al rientro in casa, la data è quella del 20 gennaio, quando sarà assegnata la Supercoppa Italiana. A riportarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.