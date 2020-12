Stefano Bettarini contro i baci gay al GF Vip: “Non si combatte così l’omofobia” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Stefano Bettarini si scaglia contro i baci gay e tutto quello che sta succedendo nelle ultime settimane all’interno del GF Vip. L’ex concorrente squalificato a causa di una bestemmia, sembra non essere ancora riuscito a superare la drastica decisione del programma tanto da dargli contro più e più volte. Questa volta, infatti, le accuse di Stefano nei confronti del reality sono state dirette soprattutto a ciò che ha fatto Tommaso Zorzi negli ultimi giorni. L’influencer ha così baciato sia Pierpaolo Pretelli ma anche Andrea Zenga, scatenando la rabbia ma soprattutto parole dure da parte del suo ex coinquilino. Quali sono state le parole dirette di Stefano Bettarini contro i baci gay e ... Leggi su giornal (Di lunedì 28 dicembre 2020)si scagliagay e tutto quello che sta succedendo nelle ultime settimane all’interno del GF Vip. L’ex concorrente squalificato a causa di una bestemmia, sembra non essere ancora riuscito a superare la drastica decisione del programma tanto da darglipiù e più volte. Questa volta, infatti, le accuse dinei confronti del reality sono state dirette soprattutto a ciò che ha fatto Tommaso Zorzi negli ultimi giorni. L’influencer haato sia Pierpaolo Pretelli ma anche Andrea Zenga, scatenando la rabbia ma soprattutto parole dure da parte del suo ex coinquilino. Quali sono state le parole dirette digay e ...

