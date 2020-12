A rischio la riapertura degli impianti da sci il 7 gennaio

Leggi su agi

(Di sabato 26 dicembre 2020) AGI - È ala lasciistici italiani il 7. Il Comitato tecnico-scientifico ha visionato il protocollo presentato dalle Regioni a fine novembre e ha proposto delle modifiche per renderlo più aderente al sistema della divisione in fasce previsto dall'attuale normativa anti-Covid. In particolare sono state suggerite delle limitazioni aglidi risalita. Le osservazioni sono state accolte dalle Regioni che presenteranno il protocollo rivisto nei primi giorni della settimana prossima. La valutazione sarà fatta a inizio anno sulla base della curva epidemica, ma il Cts ha avvertito che è ancora necessaria la "massima cautela". I gestoridi sci restano fiduciosi che si possa ripartire nei tempi ...