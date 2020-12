Rientro a scuola il 7 gennaio definitivo? Ecco cosa dice l’intesa Stato Regioni (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ieri il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, le Città metropolitane e i Comuni hanno siglato in Conferenza Unificata l’intesa per la riapertura delle scuole a gennaio. Ci sono state importanti novità, anche rispetto al DPCM del 3 dicembre scorso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ieri il Governo, lee le Province autonome, le Province, le Città metropolitane e i Comuni hanno siglato in Conferenza Unificataper la riapertura delle scuole a. Ci sono state importanti novità, anche rispetto al DPCM del 3mbre scorso. L'articolo .

raffaellapaita : Il 7 gennaio si avvicina ma non è stata fatta chiarezza sulle modalità con cui il governo intende gestire il proble… - Agenzia_Ansa : #Scuola, si riapre dal 7 gennaio, c'è accordo tra governo, Regioni, Province, Comuni. Upi: positiva intesa sul rien… - Viminale : Rientro in presenza più sicuro a #Pavia con la App 'Prenota scuola' per disciplinare l'uso dei mezzi pubblici da pa… - Notiziedi_it : Scuola, Udir “Garantire sicurezza per il rientro a gennaio” - andkaap : @g_ambro @MediasetTgcom24 Davvero.... io mi farei una fossa e mi butterei dentro al posto loro. Sono loro che hanno… -