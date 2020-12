Coronavirus: 11 nuovi casi in Valle, calano i ricoveri a Barga (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 dicembre, sono 206 . APUANE: 22 casi Carrara 10, Massa 10, Montignoso 2; LUNIGIANA: 2 casi Aulla 2; PIANA DI LUCCA: 28 casi ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nell'Azienda USL Toscana nord ovest ipositivi di oggi, 24 dicembre, sono 206 . APUANE: 22Carrara 10, Massa 10, Montignoso 2; LUNIGIANA: 2Aulla 2; PIANA DI LUCCA: 28...

