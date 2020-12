Fabrizio Corona e la sua mania per il denaro facile | il cambio di vita

Leggi su kronic

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)tramite il suo profilo Instagram torna a far parlare di se ma soprattutto per la suaper i soldi facili.(Instagram)Leggi qui –> Nina Moric e i rimpianti: condivide i suoi tristi ricordinegli anni è diventato un vero e proprio “business man“, al punto che lui stesso ormai si definisce un imprenditore. Tuttavia la sualavorativa è stata sempre molto travagliata, di conseguenza ne hanno risentito anche le proprie finanze. Sono famose ormai a tutti le tante battaglie che l’ex fotografo ha dovuto affrontare con il fisco. La più famosa cominciò due anni fa quando uscì la clamorosa notizia che l’ex re dei paparazzi avrebbe evaso le tasse per una somma superiore ai 14 milioni di ...