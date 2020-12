Bologna-Atalanta: reazione d’orgoglio dei rossoblù (Di giovedì 24 dicembre 2020) Che partita questo Bologna-Atalanta. Nella prima frazione i bergamaschi vanno sul doppio vantaggio grazie ad un sontuoso Muriel. Nella ripresa Mihajlovic azzecca i cambi e Tomiyasu e Paz riacciuffano la gara. Si chiude con un pareggio il 2020 delle due squadre. Quali scelte hanno fatto i tecnici? 4-2-3-1 per il Bologna. Da Costa confermato in porta, nonostante l’errore di Torino. In difesa Tomiyasu, Danilo, Medel e Dijks. Mediana con Schouten e Baldursson. Sulla trequarti Barrow, Soriano e il sorprendente Vignato. In avanti c’è Palacio. Orsolini recupera, ma va in panchinaRisponde Gasperini con il consolidato 3-4-1-2. Toloi, Romero e Djimsiti davanti a Gollini. Corsie esterne con Gosens e Hateboer. Freuler e De Roon a centrocampo. Infine Pessina supporterà il tandem offensivo Ilicic-Muriel. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 24 dicembre 2020) Che partita questo. Nella prima frazione i bergamaschi vanno sul doppio vantaggio grazie ad un sontuoso Muriel. Nella ripresa Mihajlovic azzecca i cambi e Tomiyasu e Paz riacciuffano la gara. Si chiude con un pareggio il 2020 delle due squadre. Quali scelte hanno fatto i tecnici? 4-2-3-1 per il. Da Costa confermato in porta, nonostante l’errore di Torino. In difesa Tomiyasu, Danilo, Medel e Dijks. Mediana con Schouten e Baldursson. Sulla trequarti Barrow, Soriano e il sorprendente Vignato. In avanti c’è Palacio. Orsolini recupera, ma va in panchinaRisponde Gasperini con il consolidato 3-4-1-2. Toloi, Romero e Djimsiti davanti a Gollini. Corsie esterne con Gosens e Hateboer. Freuler e De Roon a centrocampo. Infine Pessina supporterà il tandem offensivo Ilicic-Muriel. ...

