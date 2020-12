Se le battute sono della Littizzetto su Wanda Nara, allora non è sessismo (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Giornale e La Stampa scrivono oggi due commenti in difesa di Luciana Littizzetto accusata di una battuta sessista ai danni di Wanda Nara. Per capire occorre partire dalla foto postata da Wanda Nara sul suo profilo Instagram e dalla battuta della Littizzetto a “Che tempo che fa” «Chissà dov’è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la aJolanda prensile. Il compianto Ugo Foscolo, che scrisse l’ode A Luigia Pallavicini caduta da cavallo, adesso scriverebbe “Ode a Wanda senza mutanda in sella al suo ronzino”» Questa battuta, che può far ridere o meno, è stata oggetto di insulti sui social che hanno accusato la comica di volgarità e sessismo fuori luogo. A difendere la comica su La Stampa ci pensa una ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Giornale e La Stampa scrivono oggi due commenti in difesa di Lucianaaccusata di una battuta sessista ai danni di. Per capire occorre partire dalla foto postata dasul suo profilo Instagram e dalla battutaa “Che tempo che fa” «Chissà dov’è finito il pomellosella, lei si arpiona così. Ha la aJolanda prensile. Il compianto Ugo Foscolo, che scrisse l’ode A Luigia Pallavicini caduta da cavallo, adesso scriverebbe “Ode asenza mutanda in sella al suo ronzino”» Questa battuta, che può far ridere o meno, è stata oggetto di insulti sui social che hanno accusato la comica di volgarità efuori luogo. A difendere la comica su La Stampa ci pensa una ...

