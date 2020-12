Bollettino Coronavirus del 5 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 5 dicembre 2020) In data 5l’incremento nazionale dei casi è +1,24% (ieri +1,44%) con 1.709.991 contagiati totali, 896.308 dimissioni/guarigioni (+23.923) e 59.514 deceduti (+662); 754.169 infezioni in corso (-3.533). Elaborati 194.984 tamponi totali (ieri 212.741; 21.052 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 10,79% (ieri 11,32% – target 2%). Ricoverati con sintomi -1.042 (30.158); terapie intensive -50 (3.517) con 192 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.607; Lombardia 3.148; Emilia Romagna 1.964; Puglia 1.884; Lazio 1.738; Campania 1.521; Piemonte 1.456. In Lombardia curva +0,74% (ieri +1,08%) con 31.193 tamponi totali (ieri 42.276) e 9.364 nuovi casi testati (ieri 13.949): 3.148 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi totali 10,09% (ieri 10,72% – target 2%); rapporto positivi/nuovi casi testati 33,61% (ieri 32,49% ...