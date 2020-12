Consip - La mobilità della pubblica amministrazione costa 1 | 8 miliardi all' anno

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La spesa annua per ladi persone e merciammonta a circa 1,8di euro: lo fa sapere(Concessionaria Servizi Informativi Pubblici), la centrale acquisti per la PA partecipata al 100% dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Un taglio dei costi del 30%. In una nota ufficiale, la società sottolinea che, grazie agli strumenti di e-procurement (processo di approvvigionamento elettronico) messi in campo, il risparmio stimato sui prezzi mediPA è stato di circa il 30% per l'acquisizione di due macrocategorie di mezzi: veicoli operativi senza conducente e autobus urbani ed extraurbani per il trasporto pubblico locale. Si tratta di un mercato che fa gola ai costruttori e ai noleggiatori. La crescita del noleggio. ...