Borussia Mönchengladbach-Inter, Rose: “Meritavamo un risultato diverso” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Marco Rose nel post partita di Borussia Mönchengladbach-Inter, match della quinta giornata della Champions League L’allenatore del Borussia Mönchengladbach Marco Rose al termine del match perso per 2 a 3 contro l’Inter, e valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Borussia Park Stadion’ ai microfoni ufficiali del club. “Siamo molto dispiaciuti perché anche questa volta eravamo vicini ad un buon risultato, che avremmo dovuto meritare. Penso che abbiamo giocato meglio rispetto all’andata di Milano. Pertanto, si può vedere un chiaro sviluppo in avanti. Ma l’Inter ha difeso bene, ha ammesso poco difensivamente e ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Marconel post partita di, match della quinta giornata della Champions League L’allenatore delMarcoal termine del match perso per 2 a 3 contro l’, e valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Park Stadion’ ai microfoni ufficiali del club. “Siamo molto dispiaciuti perché anche questa volta eravamo vicini ad un buon, che avremmo dovuto meritare. Penso che abbiamo giocato meglio rispetto all’andata di Milano. Pertanto, si può vedere un chiaro sviluppo in avanti. Ma l’ha difeso bene, ha ammesso poco difensivamente e ...

UEFAcom_it : ??? L'@Inter arriva allo stadio, pronta per affrontare il Borussia Mönchengladbach ?? Chi sarà l'uomo decisivo per i… - Radio24_news : @Inter ancora in corsa per gli ottavi di @ChampionsLeague , un'altra pazza vittoria, stavolta a #Moenchengladbach c… - unfair_play : 'Il belga è incontenibile e va ancora a segno al 73° servito dal nuovo entrato Hakimi, sempre a suo agio quando si… - Busonzio : RT @internewsit: Nota tattica di Borussia Moenchengladbach-Inter: #Lukaku sugli scudi - - GoalItalia : L'Inter ha ancora una chance per qualificarsi agli ottavi: ma occhio all'incubo 'biscotto' ?? -