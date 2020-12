A2a | firma memorandum con Fnm per produzione idrogeno green

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Milano, 2 dic. (Adnkronos) - A2A e Fnm hanno siglato und'intesa per lo studio e l'individuazione della migliore modalità die fornitura diverde, derivante da fonti rinnovabili e dal recupero di materia, per alimentare i nuovi treni della linea Brescia-Iseo-Edolo annunciati dal gruppo ferroviario lo scorso 26 novembre. La collaborazione fra le aziende "garantirà un'ulteriore accelerazione per il progetto di mobilità a impatto zero alimentata ad, consentendone la realizzazione in tempi brevi", spiega una nota congiunta. Il piano di Fnm e Trenord prevede di dar vita nel Sebino e in Valcamonica alla prima Hydrogen Valley italiana, dotandola, a partire dal 2023, di una flotta di treni a. Entro il 2025, il piano prevede di estendere la soluzione ...