Stadio Maradona: sì anche della Chiesa di Pozzuoli, nel cui territorio diocesano ricade il S. Paolo (Di martedì 1 dicembre 2020) Arriva il placet anche della Chiesa di Pozzuoli, nel cui territorio diocesano ricade il San Paolo, al cambio di denominazione dello Stadio di Fuorigrotta dove storicamente gioca la Società Sportiva Calcio Napoli. “Intitolare lo Stadio a Diego Armando Maradona può oggi essere un segno di richiamo ai valori fondanti lo sport, facendo riferimento a uno dei suoi più grandi rappresentanti, e a una passione che dall’ambito puramente sportivo deve diffondersi in tutto il tessuto sociale, politico, economico della nostra terra flegrea, con particolare attenzione ai piu’ bisognosi secondo quella generosità che fu anche del giocatore argentino”. Lo scrive la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 dicembre 2020) Arriva il placetdi, nel cuiil San, al cambio di denominazione dellodi Fuorigrotta dove storicamente gioca la Società Sportiva Calcio Napoli. “Intitolare loa Diego Armandopuò oggi essere un segno di richiamo ai valori fondanti lo sport, facendo riferimento a uno dei suoi più grandi rappresentanti, e a una passione che dall’ambito puramente sportivo deve diffondersi in tutto il tessuto sociale, politico, economiconostra terra flegrea, con particolare attenzione ai piu’ bisognosi secondo quella generosità che fudel giocatore argentino”. Lo scrive la ...

