Governo | Bettini | ' dopo emergenza Covid Conte dovrà indirizzare ripartenza'

Roma, 29 nov (Adnkronos) - "Nessuno deve fare un passo indietro nella ripartenza, semmai tutti devono fare un passo in avanti a partire da leader. E' un auspicio, non un totonomi". Lo ha detto Goffred ...

Le tribolazioni del centrodestra, i fumi dei 5 Stelle e il ventriloquo di Zingaretti

Fatti, nomi, numeri, curiosità e polemiche. I tweet di Michele Arnese, direttore di Start. ADDIO PANDEMIA… E' finita la pandemia, wow! "Rimpasto, ora si tratta", è il titolone ...

