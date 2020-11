Tor San Lorenzo: Noemi, 17 anni, è scomparsa. L’appello del padre, ultimo avvistamento a Termini (Di giovedì 26 novembre 2020) Noemi Pizzini, una ragazza di 17 anni residente a Tor San Lorenzo si è allontanata da casa questa mattina e non ha fatto più rientro. A lanciare L’appello è il padre, Massimiliano, disperato che chiede aiuto: “Se la vedete o avete notizie chiamate a questo numero, 3459351964“. Le ultime notizie riportano un avvistamento nei pressi di stazione Termini. Leggi anche: Roma, è stato ritrovato Leonardo: il 14enne scomparso ieri La ragazza, di soli diciassette anni, è uscita di casa questa mattina 26 novembre. Noemi, da quanto racconta il padre, si sarebbe allontanata volontariamente portando con sé alcuni vestiti ed il suo cellulare, ma da allora nessuno ha più avuto traccia di lei. Sfortunatamente nessuno era in casa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 novembre 2020)Pizzini, una ragazza di 17residente a Tor Sansi è allontanata da casa questa mattina e non ha fatto più rientro. A lanciareè il, Massimiliano, disperato che chiede aiuto: “Se la vedete o avete notizie chiamate a questo numero, 3459351964“. Le ultime notizie riportano unnei pressi di stazione. Leggi anche: Roma, è stato ritrovato Leonardo: il 14enne scomparso ieri La ragazza, di soli diciassette, è uscita di casa questa mattina 26 novembre., da quanto racconta il, si sarebbe allontanata volontariamente portando con sé alcuni vestiti ed il suo cellulare, ma da allora nessuno ha più avuto traccia di lei. Sfortunatamente nessuno era in casa ...

CorriereCitta : Tor San Lorenzo: Noemi, 17 anni, è scomparsa. L’appello del padre, ultimo avvistamento a Termini - canaledieci : ?17ENNE SCOMPARSA? Si chiama Noemi Pizzini, abita a Tor San Lorenzo, si è allontanata da casa questa mattina, l’app… - Fidallazio : ?? Nuovo look alla pista di San Cesareo ?? ?? L'annuncio dell'amministrazione comunale per rinnovare il 'Pera'. Il so… - CorriereCitta : Ardea, bimbo morto al Serpentone: appartamento (che era stato sequestrato) nuovamente occupato, accertamenti in cor… - SteFFan52226655 : Cerco sesso ,a tor san Lorenzo Torvaianica Anzio ; -

Ultime Notizie dalla rete : Tor San Tor San Lorenzo e il mistero della schiuma gialla nel canale Biffi IlFaroOnline.it Salzare, posto sotto sequestro l’appartamento dove fu trovato morto un neonato

Dopo l’ultima occupazione abusiva e il relativo sgombero, avvenuto nelle scorse ore, questa mattina sono stati riapposti i sigilli di sequestro da parte del comando “Stazione dei Carabinieri di Tor Sa ...

Da San Basilio a Laurentino, Ater mette a bando 90 locali non residenziali

Si chiama 'Riaccendi il tuo quartiere' e ha l'obiettivo di favorire l’avvio di attività a sostegno del tessuto economico e della qualità della vita ...

Dopo l’ultima occupazione abusiva e il relativo sgombero, avvenuto nelle scorse ore, questa mattina sono stati riapposti i sigilli di sequestro da parte del comando “Stazione dei Carabinieri di Tor Sa ...Si chiama 'Riaccendi il tuo quartiere' e ha l'obiettivo di favorire l’avvio di attività a sostegno del tessuto economico e della qualità della vita ...