Sanremo 2021 | parla Amadeus | “Si al pubblico e nessuna canzone sul Covid-19”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo aver condotto la scorsa edizione del concorso canoro più famoso e atteso in Italia e non solo, insieme a Fiorello e Tiziano Ferro, riscuotendo un grande successo,è stato confermato anche al timone diin qualità di presentatore e direttore artistico. Lo stiamo già vedendo da alcune settimane alla guida di ‘Area’, programma che viene trasmesso il giovedì intorno alle 22:45 su ‘Rai Uno’. Trasmissione, oltretutto, che si è vista cambiare il proprio regolamento in corso a causa del-19. Proprio in merito alla pandemia causata dal Coronavirus, l’ex disc jockey, ha volutore in una intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’. Amedeo Umberto Rita Sebastiani, questo il nome completo all’anagrafe, ci ha tenuto subito a sottolineare che tra i più di ...