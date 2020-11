Naomi Scott nella mini-serie di Star Wars su Disney+ (Di giovedì 26 novembre 2020) Naomi Scott, rumors sul cast della serie di Obi-Wan Kenobi secondo cui gli showrunner puntano sulla Star di Aladdin per il ruolo di co-protagonista al fianco di Ewan McGregor. Obi-Wan Kenobi sta considerando l’attrice Naomi Scott Naomi Scott, attrice nota per la sua interpretazione nel remake live-action del 2019 di Aladdin, della Disney, sembra essere desiderata per il ruolo di co-protagonista della serie di Obi-Wan Kenobi. Aladdin, Naomi Scott- Photo: Web.Quest’anno, la serie è stata ritardata a tempo indeterminato, in parte causa covid, in parte perché la presidentessa della Lucasfilm Kathleen Kennedy non era soddisfatta delle sceneggiature. La serie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 novembre 2020), rumors sul cast delladi Obi-Wan Kenobi secondo cui gli showrunner puntano sulladi Aladdin per il ruolo di co-protagonista al fianco di Ewan McGregor. Obi-Wan Kenobi sta considerando l’attrice, attrice nota per la sua interpretazione nel remake live-action del 2019 di Aladdin, della Disney, sembra essere desiderata per il ruolo di co-protagonista delladi Obi-Wan Kenobi. Aladdin,- Photo: Web.Quest’anno, laè stata ritardata a tempo indeterminato, in parte causa covid, in parte perché la presidentessa della Lucasfilm Kathleen Kennedy non era soddisfatta delle sceneggiature. La...

