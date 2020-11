L’omaggio del papa al «poeta del calcio (Di giovedì 26 novembre 2020) «È morto Maradona, poeta del calcio. Il papa lo ricorda nella preghiera». Francesco, grande appassionato di calcio e interlocutore di quei movimenti popolari che in America Latina difendono i diritti della classe sociale in cui è nato Diego, ha consegnato il suo ricordo a Instagram. «Il mondo dello sport è in lutto per la morte del calciatore argentino, da molti considerato il più grande giocatore di tutti i tempi, ma uomo dalle molte fragilità». Il capo della chiesa cattolica e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 26 novembre 2020) «È morto Maradona,del. Illo ricorda nella preghiera». Francesco, grande appassionato die interlocutore di quei movimenti popolari che in America Latina difendono i diritti della classe sociale in cui è nato Diego, ha consegnato il suo ricordo a Instagram. «Il mondo dello sport è in lutto per la morte del calciatore argentino, da molti considerato il più grande giocatore di tutti i tempi, ma uomo dalle molte fragilità». Il capo della chiesa cattolica e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

