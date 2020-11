Melania Rea, la figlia “maledice” il cognome del padre: da oggi non si chiamerà più Parolisi (Di martedì 24 novembre 2020) La figlia di Melania Rea ha deciso di cambiare il cognome e di assumere quello della madre. La bambina che all’epoca dell’omicidio della madre aveva appena 18 mesi oggi è una ragazzina che ha visto la sua vita sconvolta da una doppia tragedia. Melania Rea, la figlia cambia il cognome: da oggi non si chiamerà più L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 24 novembre 2020) LadiRea ha deciso di cambiare ile di assumere quello della madre. La bambina che all’epoca dell’omicidio della madre aveva appena 18 mesiè una ragazzina che ha visto la sua vita sconvolta da una doppia tragedia.Rea, lacambia il: danon sipiù L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

