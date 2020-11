Terremoto Irpinia, la casa tremava e io salvai la nonna: quando ci ripenso provo orgoglio e dolore (Di lunedì 23 novembre 2020) Napoli 23 novembre 1980. Ore 19. 32 circa. Giusto 40 anni fa, io avevo appena compiuto 22 anni. Mi ero laureato in Medicina pochi giorni prima, il 29 ottobre. Era un pomeriggio uggioso, ma afoso: faceva troppo caldo per novembre. casa mia, in via Santa Teresa degli Scalzi 24, fa parte di un palazzo costruito nella prima metà del 1800 e nasce come Convento dei Novizi dei Carmelitani che curavano la adiacente Chiesa di S. Teresa al Museo Nazionale. Tra Rivoluzioni, occupazione francese, rientro dei Borbone, il Noviziato dei Carmelitani aveva perso vocazioni e così questa costruzione solidissima, tutta fatta con ben squadrati mattoni di tufo giallo napoletano sino agli ultimi piani e travi in legno di castagno degni di una nave ammiraglia dell’epoca, era stata venduta e le camerate erano diventate enormi stanze di case private. Per intenderci, pensate alle case che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Napoli 23 novembre 1980. Ore 19. 32 circa. Giusto 40 anni fa, io avevo appena compiuto 22 anni. Mi ero laureato in Medicina pochi giorni prima, il 29 ottobre. Era un pomeriggio uggioso, ma afoso: faceva troppo caldo per novembre.mia, in via Santa Teresa degli Scalzi 24, fa parte di un palazzo costruito nella prima metà del 1800 e nasce come Convento dei Novizi dei Carmelitani che curavano la adiacente Chiesa di S. Teresa al Museo Nazionale. Tra Rivoluzioni, occupazione francese, rientro dei Borbone, il Noviziato dei Carmelitani aveva perso vocazioni e così questa costruzione solidissima, tutta fatta con ben squadrati mattoni di tufo giallo napoletano sino agli ultimi piani e travi in legno di castagno degni di una nave ammiraglia dell’epoca, era stata venduta e le camerate erano diventate enormi stanze di case private. Per intenderci, pensate alle case che ...

