Roma e Lazio, avanti in campionato: le romane spingono sull’acceleratore (Di lunedì 23 novembre 2020) La Roma spinge sull’acceleratore e si porta al terzo posto in classifica. La squadra di Fonseca non sbaglia più un colpo: senza l’errore burocratico alla prima con il Verona avrebbe gli stessi punti del Sassuolo secondo e porterebbe avanti una striscia positiva di 16 risultati utili consecutivi. Con il Parma è tutto facile: Borja Mayoral apre le danze con il primo gol in campionato al primo tiro verso la porta avversaria dall’inizio della sua avventura italiana. A chiudere la partita sul definitivo 3-0 ci pensa Mikitharyan, sempre più leader e uomo immagine. Due settimane fa era stato protagonista con una tripletta rifilata al Genoa, ieri è stato straripante contro la squadra di D’Aversa. Dopo il secondo gol ha giunto le mani in segno di preghiera per il suo popolo, quello armeno, portando avanti la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 novembre 2020) Laspingee si porta al terzo posto in classifica. La squadra di Fonseca non sbaglia più un colpo: senza l’errore burocratico alla prima con il Verona avrebbe gli stessi punti del Sassuolo secondo e porterebbeuna striscia positiva di 16 risultati utili consecutivi. Con il Parma è tutto facile: Borja Mayoral apre le danze con il primo gol inal primo tiro verso la porta avversaria dall’inizio della sua avventura italiana. A chiudere la partita sul definitivo 3-0 ci pensa Mikitharyan, sempre più leader e uomo immagine. Due settimane fa era stato protagonista con una tripletta rifilata al Genoa, ieri è stato straripante contro la squadra di D’Aversa. Dopo il secondo gol ha giunto le mani in segno di preghiera per il suo popolo, quello armeno, portandola ...

MediasetTgcom24 : Roma, vigili fanno sesso nell'auto di servizio ma lasciano la radio accesa: aperta un'inchiesta #vigili… - ZZiliani : Per chi ama lo sport e il calcio regolare, quello che da anni non riusciamo più a vedere in Italia, ricordo come do… - MediasetTgcom24 : Roma, manca il personale: per quasi cinque ore chiusa la metro C #roma - tefra18 : Posso accettare i punti persi contro la Roma, ma quelli gettati alle ortiche contro Verona Crotone e Lazio rischian… - pasqualinipatri : Aeroporti di Roma, la risposta al video girato all’aereo della Lazio | FOTO -