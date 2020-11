PlayStation 5, il difetto di fabbrica che spaventa i giocatori (Di lunedì 23 novembre 2020) Il lancio internazionale di PlayStation 5 è stato accompagnato dalle lamentele per un dispositivo introvabile, andato letteralmente a ruba sia nelle prenotazioni che durante i primi minuti immediatamente successivi al lancio vero e proprio. Mentre la console viene venduta al quadruplo del suo prezzo su eBay, alcuni possessori hanno però iniziato a riferire online di alcuni difetti tecnici ed estetici del dispositivo. Uno dei più bizzarri riguarda proprio il suo aspetto: si tratta di una sorta di alone di colore scuro, in alcuni casi addirittura marroncino, che compare sulla candida scocca della console sporcandola in modo più o meno visibile a seconda delle testimonianze. Dal momento che la console è nelle mani dei giocatori da pochissimi giorni, va detto innanzitutto che è difficile sapere quale sia la percentuale di utenti colpiti dal problema; ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 23 novembre 2020) Il lancio internazionale di5 è stato accompagnato dalle lamentele per un dispositivo introvabile, andato letteralmente a ruba sia nelle prenotazioni che durante i primi minuti immediatamente successivi al lancio vero e proprio. Mentre la console viene venduta al quadruplo del suo prezzo su eBay, alcuni possessori hanno però iniziato a riferire online di alcuni difetti tecnici ed estetici del dispositivo. Uno dei più bizzarri riguarda proprio il suo aspetto: si tratta di una sorta di alone di colore scuro, in alcuni casi addirittura marroncino, che compare sulla candida scocca della console sporcandola in modo più o meno visibile a seconda delle testimonianze. Dal momento che la console è nelle mani deida pochissimi giorni, va detto innanzitutto che è difficile sapere quale sia la percentuale di utenti colpiti dal problema; ...

