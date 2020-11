Il Tar di Catanzaro dà torto a Spirlì. Sospesa l’ordinanza con cui la Regione Calabria ha chiuso le scuole fino al 28 novembre (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Tar di Catanzaro ha sospeso l’ordinanza sulla sospensione delle lezioni nelle scuole materne, elementare e medie, (limitatamente alla prima classe) escluse dal Dpcm del Governo. l’ordinanza del presidente facente funzione della Regione Calabria, Nino Spirlì (nella foto), prevedeva lo stop delle lezioni dal 16 al 28 novembre. Il Tar ha fissato l’udienza di merito al 16 dicembre prossimo. Il Tar, sospendendo l’efficacia dell’ordinanza di Spirlì, sottolinea che il provvedimento arreca “grave pregiudizio educativo, formativo ed apprendimentale ricadente sui destinatari del servizio scolastico”. “Senza certezza alcuna – scrive ancora il Tar della Calabria – del nesso di causalità intercorrente fra lo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Tar diha sospesosulla sospensione delle lezioni nellematerne, elementare e medie, (limitatamente alla prima classe) escluse dal Dpcm del Governo.del presidente facente funzione della, Nino(nella foto), prevedeva lo stop delle lezioni dal 16 al 28. Il Tar ha fissato l’udienza di merito al 16 dicembre prossimo. Il Tar, sospendendo l’efficacia deldi, sottolinea che il provvedimento arreca “grave pregiudizio educativo, formativo ed apprendimentale ricadente sui destinatari del servizio scolastico”. “Senza certezza alcuna – scrive ancora il Tar della– del nesso di causalità intercorrente fra lo ...

