Incredibile in Russia, terminano gli alcolici e bevono disinfettante per mani: sette persone morte

Incredibile in Russia, terminano gli alcolici e bevono disinfettante per mani: sette persone morte

Ubriaco cade dal nono piano, dimentica e torna a bere ma…

L’assurda vicenda ha avuto luogo in Russia, nella regione di Kemerovo. Per quanto possa sembrare inverosimile, numerosi fonti riportano la notizia: una persona è caduta dal nono piano, senza riportare ...

Covid, decidono di bere igienizzante al posto dell’alcol ad una festa: morte 7 persone

Succede in Russia dove ad un party delle persone decidono di bere igienizzante al posto di alcolici. Morte 7 persone e due in coma ...

L'assurda vicenda ha avuto luogo in Russia, nella regione di Kemerovo. Per quanto possa sembrare inverosimile, numerosi fonti riportano la notizia: una persona è caduta dal nono piano, senza riportare ...

Succede in Russia dove ad un party delle persone decidono di bere igienizzante al posto di alcolici. Morte 7 persone e due in coma ...