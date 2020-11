‘Gf Vip 5’, ecco i dati d’ascolto della diciannovesima puntata! (Di martedì 17 novembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 continua ad appassionare milioni di telespettatori su Canale 5 e permette al conduttore Alfonso Signorini di mettere un altro colpo in canna di successo. Infatti ieri sera, la diciannovesima puntata, che ha visto l’ingresso del chirurgo Giacomo Urtis e accesi scontri tra Dayane Mello e Elisabetta Gregoraci, ha segnato un dato d’ascolto in crescita rispetto alla diciottesima puntata. La puntata ha registrato 3.501.000 telespettatori e il 19.7% di share, mentre la fiction di Rai 1 Gli Orologi del Diavolo ha segnato 4.784.000 telespettatori e il 19.5%. Il Gf Vip, pur non battendo il programma competitor, ha ottenuto un discreto successo. La diciottesima puntata del reality, come anticipato, aveva registrato un ascolto più basso pari a 3.150.000 telespettatori e il 17.7% di share. La diciannovesima puntata ... Leggi su isaechia (Di martedì 17 novembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 continua ad appassionare milioni di telespettatori su Canale 5 e permette al conduttore Alfonso Signorini di mettere un altro colpo in canna di successo. Infatti ieri sera, lapuntata, che ha visto l’ingresso del chirurgo Giacomo Urtis e accesi scontri tra Dayane Mello e Elisabetta Gregoraci, ha segnato un dato d’ascolto in crescita rispetto alla diciottesima puntata. La puntata ha registrato 3.501.000 telespettatori e il 19.7% di share, mentre la fiction di Rai 1 Gli Orologi del Diavolo ha segnato 4.784.000 telespettatori e il 19.5%. Il Gf Vip, pur non battendo il programma competitor, ha ottenuto un discreto successo. La diciottesima puntata del reality, come anticipato, aveva registrato un ascolto più basso pari a 3.150.000 telespettatori e il 17.7% di share. Lapuntata ...

stanzaselvaggia : Sempre perché questa edizione del #GFVIP è proprio impostata sul rispetto per le donne, hanno fatto entrare Stefano… - thetrueshade : Ma vi ricordate quando in prima serata su canale5 invece del Gf vip c’era ZELIG? Ale e Franz, Paolo Migone, Checco… - CharlieWhateva3 : RT @blogtivvu: #GFVip, Zorzi accusato di bullismo dal padre di Morra: Tommaso replica in modo perfetto (VIDEO) - infoitcultura : GF Vip, Elisabetta Gregoraci: “Tornare con Briatore? Penso di no perché…” - zazoomblog : GF Vip lite furiosa dopo la puntata: “Voi due siete cancellate” - #furiosa #puntata: #siete #cancellate” -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Petrolio: dopo 10 giorni in Norvegia stop sciopero Affaritaliani.it