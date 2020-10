Over 60, lockdown per salvarli "Ma sono il 33% degli italiani" (Di sabato 31 ottobre 2020) Francesca Angeli Lo studio Ispi: "Separare anziani e giovani per evitare chiusure". Gli esperti: "Centrale il loro ruolo sociale" lockdown selettivo e isolamento per fasce d'età coinvolgendo soltanto chi ha più di 60 anni. Un'ipotesi già avanzata nella prima fase dell'epidemia e che ora viene rilanciata nello studio di un ricercatore dell'Ispi, Matteo Villa. I numeri sono ineccepibili ma lo stesso Villa in conclusione ragiona sulla difficile realizzazione di una misura selettiva oltretutto in un Paese come il nostro dove gli Over 60 rappresentano oltre un terzo della popolazione e i cosiddetti «anziani» sono, quasi, tutti al lavoro. Ipotesi non applicabile anche per il professor Massimo Antonelli, ordinario di Anestesia e Rianimazione e direttore della Medicina d'emergenza del ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 31 ottobre 2020) Francesca Angeli Lo studio Ispi: "Separare anziani e giovani per evitare chiusure". Gli esperti: "Centrale il loro ruolo sociale"selettivo e isolamento per fasce d'età coinvolgendo soltanto chi ha più di 60 anni. Un'ipotesi già avanzata nella prima fase dell'epidemia e che ora viene rilanciata nello studio di un ricercatore dell'Ispi, Matteo Villa. I numeriineccepibili ma lo stesso Villa in conclusione ragiona sulla difficile realizzazione di una misura selettiva oltretutto in un Paese come il nostro dove gli60 rappresentano oltre un terzo della popolazione e i cosiddetti «anziani», quasi, tutti al lavoro. Ipotesi non applicabile anche per il professor Massimo Antonelli, ordinario di Anestesia e Rianimazione e direttore della Medicina d'emergenza del ...

