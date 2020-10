Coronavirus, l’Austria torna in lockdown fino al 30 novembre. Record di contagi in Germania: 19mila. Serrata parziale in Grecia (Di sabato 31 ottobre 2020) Ogni giorno i Paesi europei continuano a far registrare numeri di contagi Record, con la pandemia che ormai ha costretto gran parte dei governi a ricorrere a nuove restrizioni. Il Cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, ha annunciato che il Paese torna in lockdown fino al 30 novembre. In Germania, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi hanno per la prima volta superato la soglia dei 19mila casi (19.059), registrando anche 103 decessi. Si tratta del quarto giorno consecutivo in cui il Paese fa registrare un Record di casi, superando così le 500mila infezioni dall’inizio della pandemia, con oltre 10mila vittime e le nuove norme imposte dalla Cancelliera Angela Merkel che scatteranno da domani. Intanto la Baviera manda via i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Ogni giorno i Paesi europei continuano a far registrare numeri di, con la pandemia che ormai ha costretto gran parte dei governi a ricorrere a nuove restrizioni. Il Cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, ha annunciato che il Paeseinal 30. In, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi hanno per la prima volta superato la soglia deicasi (19.059), registrando anche 103 decessi. Si tratta del quarto giorno consecutivo in cui il Paese fa registrare undi casi, superando così le 500mila infezioni dall’inizio della pandemia, con oltre 10mila vittime e le nuove norme imposte dalla Cancelliera Angela Merkel che scatteranno da domani. Intanto la Baviera manda via i ...

