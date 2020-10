Coronavirus, Galli: “Situazione sempre più preoccupante. Non affolliamo i cimiteri, i nostri morti ricordiamoli nel cuore” (Di sabato 31 ottobre 2020) “La situazione è sempre più preoccupante. In questo fine settimana state il più possibile a casa e limitate gli incontri anche con familiari ed amici allo stretto indispensabile. I nostri morti ricordiamoli nel cuore e nella mente e non affollando i cimiteri“. È l’appello di Massimo Galli, primario all’ospedale Sacco di Milano e docente all’università degli Studi del capoluogo lombardo, che su Twitter ha raccomandato la massima prudenza in questo weekend di Ognissanti dal momento che i contagi di Covid continuano ad aumentare esponenzialmente, soprattutto in Lombardia. L'articolo Coronavirus, Galli: “Situazione sempre più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) “La situazione èpiù. In questo fine settimana state il più possibile a casa e limitate gli incontri anche con familiari ed amici allo stretto indispensabile. Inel cuore e nella mente e non affollando i“. È l’appello di Massimo, primario all’ospedale Sacco di Milano e docente all’università degli Studi del capoluogo lombardo, che su Twitter ha raccomandato la massima prudenza in questo weekend di Ognissanti dal momento che i contagi di Covid continuano ad aumentare esponenzialmente, soprattutto in Lombardia. L'articolo: “Situazionepiù ...

Galli: "Situazione sempre più preoccupante"

"La situazione è sempre più preoccupante". Sono le parole del professor Massimo Galli, primario del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. In Italia, secondo i dati diffusi ieri, so ...

