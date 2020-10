Matrimonio a prima vista, la rivelazione di Andrea fa esplodere la rabbia di Nicole (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ottobre 2020 - "Lo so che non sono il tuo ideale di donna . Ma il mio naso è questo. I miei occhi sono questi. So che probabilmente prefeririresti che fossi castana ma io mi piaccio con i ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ottobre 2020 - "Lo so che non sono il tuo ideale di donna . Ma il mio naso è questo. I miei occhi sono questi. So che probabilmente prefeririresti che fossi castana ma io mi piaccio con i ...

atlanticavill : @Ilamaiunagioia solo due perché le prima che ho mandato è stata quella di Natale per i Cambridge (a cui mi hanno ri… - Bridezilla21 : E possibilmente svegliarmi magra una settimana prima del matrimonio con tutto già organizzato - Darsch1980 : @DanieloPMS @callmebiondina Io il giorno prima del matrimonio andai a comprare il 4k e la Xbox Mia ancora non mogl… - luciancms : RT @malfoycms: perché non si fa sesso prima del. matrimonio non lo dai - Stasera_in_TV : REAL TIME: (23:10) Matrimonio a prima vista Italia (Reality) #StaseraInTV 28/10/2020 #SecondaSerata @realtimetvit -