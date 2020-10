«Il principe Harry trattato come una riserva dentro la royal family» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Due pesi, due misure. O meglio: destini diversi, trattamenti diversi. Il biografo inglese Robert Lacey attacca la royal family accusandola, appunto, di non essersi comportata allo stesso modo con William e Harry. «Verso l’erede al trono c’è stata più attenzione e gentilezza», afferma l’esperto durante Pod Save the Queen. «Il secondogenito invece è stato trattato da riserva, come accade sempre a Palazzo». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Due pesi, due misure. O meglio: destini diversi, trattamenti diversi. Il biografo inglese Robert Lacey attacca la royal family accusandola, appunto, di non essersi comportata allo stesso modo con William e Harry. «Verso l’erede al trono c’è stata più attenzione e gentilezza», afferma l’esperto durante Pod Save the Queen. «Il secondogenito invece è stato trattato da riserva, come accade sempre a Palazzo».

AngeloRosanio : Il principe Harry: 'Prima di conoscere Meghan non sapevo cosa fosse davvero il razzismo' - infoitcultura : Meghan Markle, il Principe Harry si rifiuta di rispondere a una domanda ben precisa - infoitcultura : Meghan Markle non c’entra, il Principe William è sempre stato geloso di Harry - infoitcultura : Il principe Harry contro il razzismo: “Grazie Meghan” - Italia_Notizie : Il principe Harry: 'Prima di conoscere Meghan non sapevo cosa fosse davvero il razzismo' -