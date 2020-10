Dl Ristori approvato in Cdm. Conte: “Per il Governo non ci sono lavoratori di Serie A o di Serie B” (Di martedì 27 ottobre 2020) Dl Ristori approvato in Consiglio dei ministri. Le parole del premier Conte in conferenza stampa. ROMA – Dl Ristori approvato in Consiglio dei ministri. Il via libera al provvedimento è arrivato nel pomeriggio di martedì 27 ottobre 2020 dopo un confronto nella maggioranza durato poco più di un’ora. Conte: “Ringrazio i ministri per questo risultato” Subito dopo il Consiglio dei Ministri, il premier Conte ha parlato in conferenza stampa per spiegare le misure: “Ringrazio i ministri che hanno contribuito a questo risultato. I Ristori a fondo perduto arriveranno direttamente sui conti correnti degli imprenditori con bonifico delle Agenzia delle Entrate. Confidiamo che già a metà ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 ottobre 2020) Dlin Consiglio dei ministri. Le parole del premierin conferenza stampa. ROMA – Dlin Consiglio dei ministri. Il via libera al provvedimento è arrivato nel pomeriggio di martedì 27 ottobre 2020 dopo un confronto nella maggioranza durato poco più di un’ora.: “Ringrazio i ministri per questo risultato” Subito dopo il Consiglio dei Ministri, il premierha parlato in conferenza stampa per spiegare le misure: “Ringrazio i ministri che hanno contribuito a questo risultato. Ia fondo perduto arriveranno direttamente sui conti correnti degli imprenditori con bonifico delle Agenzia delle Entrate. Confidiamo che già a metà ...

fattoquotidiano : ARRIVANO I SOLDI Approvato il decreto ristori: per ristoranti e palestre si va verso rimborsi pari al 200% di quell… - fanpage : ?? Ultim'ora Via libera al Decreto Ristori, tutte le misure previste per i lavoratori. - SkyTG24 : Il Cdm ha approvato il #DecretoRistori: sostegni a bar, ristoranti e non solo. Ecco cosa prevede - PMurroccu : RT @Signorasinasce: Decreto legge #ristori approvato: sostegni a bar, ristoranti e non solo. Ecco cosa prevede. Comunque un amico di mia fi… - Agenzia_Dire : 'I contributi arriveranno direttamente nel conto corrente con bonifico dell’Agenzia delle entrate', lo dichiara Giu… -