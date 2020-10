Coronavirus, Ricciardi: “Misure insufficienti”. La replica di Sileri: “Non dobbiamo avere paura” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Walter Ricciardi boccia il dpcm: “Misure insufficienti. Servono lockdown veri”. ROMA – Walter Ricciardi boccia il dpcm. Il consulente del ministro Speranza si sofferma sulle misure decise dal Governo per cercare di piegare la curva: “Si tratta di provvedimenti insufficienti in questo momento …. Le decisioni vanno prese prima …. Quando ti ritrovi con un indice di contagio di 2,5 come ora in alcune aree del Paese e hai decine di migliaia di focolai, non sei più in grado di contenerlo ma devi sempre mitigare. E l’unico modo per rallentare la crescita sono lockdown veri, non misure che sono in qualche modo facciata“. Ricciardi: “Sono momenti drammatici” Il consulente di Speranza commenta anche la situazione in tutto il mondo: “C’è molta ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Walterboccia il dpcm: “Misure insufficienti. Servono lockdown veri”. ROMA – Walterboccia il dpcm. Il consulente del ministro Speranza si sofferma sulle misure decise dal Governo per cercare di piegare la curva: “Si tratta di provvedimenti insufficienti in questo momento …. Le decisioni vanno prese prima …. Quando ti ritrovi con un indice di contagio di 2,5 come ora in alcune aree del Paese e hai decine di migliaia di focolai, non sei più in grado di contenerlo ma devi sempre mitigare. E l’unico modo per rallentare la crescita sono lockdown veri, non misure che sono in qualche modo facciata“.: “Sono momenti drammatici” Il consulente di Speranza commenta anche la situazione in tutto il mondo: “C’è molta ...

