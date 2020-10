Ciclismo | l’Italia cerca volti nuovi per le corse a tappe Colleoni | Aleotti | Fancellu e non solo I giovani su cui investire

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 è stato il peggiore nella storia del Bel Paese per quanto concerne i risultati degli azzurri in classifica generale. Nessun rappresentante dello Stivale è arrivato in top-5, una cosa del genere non era mai successa. Il migliore è stato un crepuscolare Vincenzo Nibali, che ha colto il settimo posto. L’unica nota positiva Fausto Masnada, il quale ha concluso la gara in nona posizione. E’ inutile prenderci in giro, in Italia, al momento, non si vede all’orizzonte un Tadej Pogacar, un Remco Evenepoel o un Egan Bernal. Per certi versi il Belpaese è ancora una delle migliori scuole di, ma il massiccio calo di praticanti avvenuto negli ultimi trent’anni ha fatto sì che sia molto più difficile scovare talenti nostrani. Negli anni ’90 avevamo tremila dilettanti, oggi meno ...