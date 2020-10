In Svizzera rianimazione negata agli anziani malati di Coronavirus (Di sabato 24 ottobre 2020) La Svizzera corre ai ripari dopo l’impennata di contagi da Coronavirus. Solo ieri, 23 ottobre, ben 6.592 contagi e 10 morti. Un rapporto doppio rispetto all’Italia, cinque volte tanto che in Germania. Così il documento elaborato dall’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche e dalla Società Svizzera di Medicina Intensiva, intitolato “Triage dei trattamenti di medicina intensiva in caso di scarsità di risorse”, lascia spazio a pochi dubbi. Come riporta un articolo de La Stampa, il Paese elvetico ha deciso che in caso di sovraffollamento delle terapie intensive, la rianimazione sarà negata agli anziani malati di Coronavirus. “Al livello B, ... Leggi su tpi (Di sabato 24 ottobre 2020) Lacorre ai ripari dopo l’impennata di contagi da. Solo ieri, 23 ottobre, ben 6.592 contagi e 10 morti. Un rapporto doppio rispetto all’Italia, cinque volte tanto che in Germania. Così il documento elaborato dall’Accademiadelle Scienze Mediche e dalla Societàdi Medicina Intensiva, intitolato “Triage dei trattamenti di medicina intensiva in caso di scarsità di risorse”, lascia spazio a pochi dubbi. Come riporta un articolo de La Stampa, il Paese elvetico ha deciso che in caso di sovraffollamento delle terapie intensive, lasaràdi. “Al livello B, ...

