“Con il Covid a rischio 1 milione di posti nelle piccole e medie imprese. I cali maggiori in ristorazione, hotel, servizi per il tempo libero” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Mentre il governo tratta con i sindacati sulla proroga del blocco dei licenziamenti per i lavoratori a tempo indeterminato, dall’ultimo osservatorio sul precariato dell’Inps arriva una nuova conferma che l’emergenza Covid fino a qui ha colpito duramente solo i contratti meno garantiti. A fine luglio, nonostante un lieve recupero, i posti a termine erano 568.800 in meno rispetto allo stesso mese del 2019. Male anche gli stagionali (-174mila) e i rapporti ancora più instabili, quelli somministrati (-168.177) e gli intermittenti o “a chiamata” (-99.387). Nel complesso, il saldo annualizzato è negativo di 780mila posti. Ma il timore è per l’onda d’urto che arriverà nei prossimi mesi, quando l’impatto delle nuove restrizioni su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Mentre il governo tratta con i sindacati sulla proroga del blocco dei licenziamenti per i lavoratori aindeterminato, dall’ultimo osservatorio sul precariato dell’Inps arriva una nuova conferma che l’emergenzafino a qui ha colpito duramente solo i contratti meno garantiti. A fine luglio, nonostante un lieve recupero, ia termine erano 568.800 in meno rispetto allo stesso mese del 2019. Male anche gli stagionali (-174mila) e i rapporti ancora più instabili, quelli somministrati (-168.177) e gli intermittenti o “a chiamata” (-99.387). Nel complesso, il saldo annualizzato è negativo di 780mila. Ma il timore è per l’onda d’urto che arriverà nei prossimi mesi, quando l’impatto delle nuove restrizioni su ...

