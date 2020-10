Cartelle esattoriali, cosa cambia con il Decreto Ottobre (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Decreto Ottobre (DL 129/2020) firmato dal Governo Conte che ha decretato la proroga dello stato di emergenza sanitaria a causa del Coronavirus e le novità in materia di controllo e contenimento della pandemia ha delle ripercussioni importanti anche a livello fiscale. Per fare chiarezza tra le mille regole che cambiano con estrema facilita' da Decreto a Decreto Agenzia delle Entrate ha emesso una nota in cui riassume tutte le scadenze e le nuove proroghe ai doveri fiscali. Tra le altre spiccano la proroga fino al 31 dicembre della sospensione degli atti di pignoramento per gli inadempienti (i termini scadevano il 15 Ottobre) e la proroga dell'agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il(DL 129/2020) firmato dal Governo Conte che ha decretato la proroga dello stato di emergenza sanitaria a causa del Coronavirus e le novità in materia di controllo e contenimento della pandemia ha delle ripercussioni importanti anche a livello fiscale. Per fare chiarezza tra le mille regole cheno con estrema facilita' daAgenzia delle Entrate ha emesso una nota in cui riassume tutte le scadenze e le nuove proroghe ai doveri fiscali. Tra le altre spiccano la proroga fino al 31 dicembre della sospensione degli atti di pignoramento per gli inadempienti (i termini scadevano il 15) e la proroga dell'agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato ...

