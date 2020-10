Coronavirus | neonata positiva lasciata in ospedale a Palermo | si cerca la madre

Leggi su dire

PALERMO – Si è presentata in ospedale chiedendo che la propria bimba, neonata, venisse visitata e poi, dopo l'accertata positività della piccola al coronavirus, approfittando del protocollo anti-Covid che vieta di entrare in contatto con possibili contagiati, ha fatto perdere le proprie tracce. È accaduto nei giorni scorsi all'Ospedale dei Bambini di Palermo e ora sono in corso le ricerche della donna.