Lazio - Borussia Dortmund: biancocelesti subito in vantaggio con Immobile, Diretta, (Di martedì 20 ottobre 2020) Primo tempo 21': Prima occasione per il Dortmund. Guerriero prende alla sprovvista la retroguardia biancocelste, e con un 'uno-due' arriva davanti a Strakosha. Grande intervento del portiere della ... Leggi su globalist (Di martedì 20 ottobre 2020) Primo tempo 21': Prima occasione per il. Guerriero prende alla sprovvista la retroguardia biancocelste, e con un 'uno-due' arriva davanti a Strakosha. Grande intervento del portiere della ...

Gazzetta_it : Gol! Lazio - Borussia Dortmund 1-0, rete di Immobile C. (LAZ) - marco_rogerio_ : Per ora Lazio tatticamente perfetta. Borussia credo non sappia nemmeno dell'esistenza della tattica. Solo talento. - M4rco79 : ma se uno mette diretta goal per vedere tutte le gare perchè cazzo si deve sorbire solo Lazio Borussia per la maggior parte del tempo? - fael_moe : lazio metendo 2 no borussia ?? - sportface2016 : #LazioBorussiaDortmund: arriva il gol del 2-0 VIDEO #UCL -