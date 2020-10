Diabolik | il teaser trailer del film con Luca Marinelli e Miriam Leone

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 16 ottobre 2020) 01 Distribution ha finalmente diffuso il primodi, l’attesodiretto dai Manetti bros. Il lungometraggio dovrebbe arrivare sul grande schermo il prossimo 31 dicembre e sarà dedicato al personaggio creato da Angela e Luciana Giussani. In questo breve, i fan possono apprezzare la mitica Jaguar E-type nera, l’automobile di. Inoltre, è stato mostrato l’aspetto del protagonista (interpretato da), di Eva Kant () e dell’Ispettore Ginko (Valerio Mastandrea). L’epoca storica presa in considerazione sembrerebbe coincidere con quella relativa al lancio dei primi fumetti (anni ’60), come confermato dalle ...